وأجرى المركز حملات طبية تطوعية في «مكافحة العمى - جراحة القلب - الجراحات المختصة - توزيع مستلزمات طبية» بقيمة 10 ملايين و86 ألف دولار.
كما نفذ المركز مشروعا لضمان استمرارية الخدمات، وتوسيع نطاقها في جميع محافظات اليمن، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بقيمة 11.2 مليون دولار. وقدم المركز ومنذ بداية جائحة كورونا، عدة مشروعات للتصدي لها بقيمة 13 مليون دولار، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
كما نفذ المركز مشروعاً آخر للاستجابة الطارئة، للقطاع الصحي في الجمهورية اليمنية والتصدي لجائحة فيروس كورونا، في المرافق الصحية المستهدفة في محافظات المحور الجنوبي، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بقيمة 4 ملايين دولار. كما قدم مركز الملك سلمان للإغاثة، دعماً للاستجابة الصحية للاجئين والنازحين خلال جائحة كورونا، ليستفيد منها 371,950 فرداً، في محافظات عدن - لحج - حضرموت - الحديدة، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة 3 ملايين دولار.
ودعم المركز وزارة الصحة اليمنية بمتطلبات الوقاية الشخصية، وبكواشف وأجهزة تحليل كورونا، بالتعاون مع عدة منظمات بقيمة 6 ملايين دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر 20.5 مليون دولار دعم صحي سعودي لليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.