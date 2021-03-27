16 إصابة جراء انفجار سيارة مفخخة

أصيب 16 شخصا على الأقل، في انفجار سيارة مفخخة في غرب كولومبيا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. وكان معظم الجرحى من موظفي بلدية كورينتو في مقاطعة كاوكا، وتم نقل شخصين على الأقل أصيبا بجروح خطيرة إلى مدينة كالي، وفقا لتقارير كولومبية. ويعتقد أن الهجوم نفذه منشقون عن منظمة القوات المسلحة الثورية الكولومبية /فارك/ السابقة، حيث كان يوم الجمعة هو الذكرى السنوية لوفاة مؤسس فارك مانويل مارولاندا، المعروف أيضا باسم تيروفيجو. وقال الرئيس إيفان دوكي في رسالة بالفيديو «لن نتوقف عن ملاحقة الإرهاب حيث نجده». وعانت كولومبيا لأكثر من 50 عامًا من نزاع مسلح بين الجيش، وعصابات يسارية وقوات شبه عسكرية يمينية. ووقعت أكبر جماعة متمردة /فارك/ اتفاق سلام تاريخي مع الدولة في عام 2016.



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