الحرب في العراق كشفت أخطاء التفكير الأمريكي

شهدت الآونة الأخيرة اندلاع مواجهات في العراق وسورية، بين القوات الأمريكية والميليشيات المختلفة التي تدعمها إيران. وترجع هذه المواجهات في حقيقة الأمر إلى خطأ أساسي في التصميم الخاص بالحرب، وتعتبر استمرارا له، حسبما يرى جون مولر، العالم السياسي الأمريكي بجامعة أوهايو. ويقول مولر، وهو أحد كبار الباحثين في معهد كاتو الأمريكي، في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأمريكية إنه كان ينبغي أن يكون هذا واضحا للمحرضين على تلك الحرب، حتى قبل شنها في عام 2003، مشيرا إلى أن هناك دراسة موسعة للجيش الأمريكي، تؤكد أن«الغالبية العظمى من القرارات في حرب العراق اتخذها قادة أذكياء للغاية، ومحنكون بدرجة كبيرة». ومع ذلك تخلص الدراسة إلى أن«الفشل في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية» نابع من تفكير ينطوى على «أوجه قصور منهجية» أبرزها أنه بدا أن القادة الأمريكيين كانوا يعتقدون أن الدول الأخرى في المنطقة لن يكون لها رد فعل.



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