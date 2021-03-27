الرئيس الأوكراني يقيل قاضيين من المحكمة الدستورية

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اثنين من قضاة المحكمة الدستورية، ليؤجج بذلك الإجراء خلافا مستمرا مع المحكمة الدستورية. وجاء في مرسوم رئاسي مثير للجدل، نشر في كييف السبت، أن رئيس المحكمة الدستورية أليكسندر توبيتسكي وزميله أليكسندر كاسمينين «يشكلان تهديدا على استقلال الدولة والأمن الوطني». وجرى تعيين القاضيين من جانب الرئيس السابق الموالي لروسيا، فيكتور يانوكوفيتش في 2013 وفي المرسوم يبطل زيلينسكي قرارا برلمانيا واصفا حكم يانوكوفيتش من 2010 إلى 2014 بـ«الاستيلاء غير القانونى على السلطة». وتمت الإطاحة بيانوكوفيتش في شباط/فبراير 2014 وفر إلى المنفى في روسيا بعد ثلاثة أشهر من تظاهرات ضد حكمه.



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