بالفيديو: انهيار جزئي لجسر قيد الإنشاء في مصر

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 مارس 2021 07:22 مساءً - منذ 49 دقيقة

تعرض جسر (كوبري) قيد الإنشاء، اليوم السبت، لانهيار جزئي في القاهرة الكبرى، ما أدى إلى تحطيم سيارتين.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغا يُفيد بسقوط عمود كوبري ترسا تحت الإنشاء في منطقة المريوطية بالجيزة.

وانتقلت قوات الإنقاذ لمكان الواقعة، وتبين من المعاينة، انهيار حمالات ”سقالات“ عمود خرساني بكوبري ترسا الجديد بارتفاع 30 مترا، أسفر عن تحطم سيارتين.

وجرى رفع الأنقاض بواسطة قوات الإنقاذ لإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها للنيابة للتحقيق.

وتأتي هذه الواقعة بعد يوم من كارثة اصطدام قطارين في سوهاج، جنوب مصر، أسفر عن مقتل 32 شخصا، وعشرات الجرحى.