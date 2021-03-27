روسيا تتجاوز حاجز الـ4 ملايين ونصف المليون إصابة بفيروس "كورونا"

محمد الفلاح - السبت 27 مارس 2021

سجلت روسيا 8885 أصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة الى أربعة ملايين و510 آلاف و744 إصابة.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي عن انخفاض في الوفيات بتسجيلها 387 حالة وفاة مقابل 405 يوم أمس لتصبح حصيلة ضحايا العدوى في البلاد 97404 حالة وفاة وتماثل 10337 مريضا للشفاء التام منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 4 ملايين و130 ألفا و498 حالة شفاء، مع بقاء 282 ألفا و842 حالة نشطة.