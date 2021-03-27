شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. ارتفاع عدد ضحايا عقار جسر السويس إلى 10 قتلى و25 مصابا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مصدر بهيئة الإسعاف المصرية اليوم السبت إن عدد ضحايا عقار جسر السويس المنهار ارتفع إلى 10 قتلى و 25 مصابا حتى الآن، مؤكدا استمرار البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وأكد المصدر مغادرة 17 من المصابين المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم. وكان مصدر أمني ذكر أن شهود عيان أفادوا بأنهم سمعوا دوى انفجار في مصنع أجبان أسفل العقار مرجحين أنه السبب في حدوث هزة أرضية قوية شعر بها

سكان المنطقة، وأدت إلى انهيار العقار المكون من 10 طوابق ، مشيرين إلى أن المصنع يعمل طوال الـ24 ساعة وبه نحو 40 عاملا.