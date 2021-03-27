أكبر حصيلة قتلى يومية لمحتجي ميانمار.. وبريطانيا تهدد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي 90 شخصا مصرعهم برصاص قوات الأمن في ميانمار، السبت، وهو ما اعتبرته بريطانيا يمثل "منعطفا جديدا"، وتعهدت بالعمل على عودة الديمقراطية.

وأفادت منظمة غير حكومية بورمية، أن القوى الأمنية قتلت نحو 90 شخصا السبت في أرجاء البلاد في اليوم الذي استعرضت فيه المجموعة العسكرية الحاكمة قواتها المسلحة.



وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين وهي منظمة غير حكومية محلية تحصي عدد القتلى منذ انقلاب الأول من فبراير/ شباط "قتل ما لا يقل عن 89 شخصا حتى العصر".

القمع العنيف للاحتجاجات دفع بريطانيا لانتقاد قائد الانقلاب، وقال وزير الخارجية، دومينيك راب، إن القمع العنيف للاحتجاجات الذي شهد مقتل أكثر من 90 في ميانمار يمثل منعطفا جديدا، وبريطانيا ستعمل لضمان إيجاد سبيل لعودة الديمقراطية إلى البلاد.





وتابع راب على "تويتر" متناولا القمع الذي وقع في يوم القوات المسلحة في ميانمار، إن "قتل المدنيين العزل اليوم، ومنهم أطفال، يمثل منعطفا جديدا، وسنعمل مع شركائنا الدوليين لإنهاء هذا العنف المتجرد من الحس ومحاسبة المسؤولين عنه، وضمان سبيل لعودة الديمقراطية".

واستعرض المجلس العسكري في ميانمار قوته بتنظيم عرض عسكري كبير للاحتفال بـ"يوم القوات المسلحة" وسط تواصل الاحتجاجات ضد الانقلاب.

ويُنظم عادة في يوم القوات المسلحة، الذي يحيي ذكرى المقاومة للاحتلال الياباني للبلاد إبان الحرب العالمية الثانية، عرض عسكري يحضره مسؤولون أجانب ودبلوماسيون

وسار عناصر القوات المسلحة حاملين المصابيح والأعلام بجانب عربات للجيش.

ودافع قائد المجلس الجنرال مين أونغ هلاينغ مجددا عن الانقلاب وتعهد بتسليم السلطة بعد انتخابات جديدة.

وبرر الجيش انقلابه مرارا بتأكيده حصول عمليات تزوير واسعة النطاق خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني وحقق فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي فوزا كبيرا.





ووجه هلاينغ تهديدا جديدا للحركة المناهضة للانقلاب التي تهزّ البلاد منذ استيلاء الجيش على السلطة، محذّرا من أن أفعال "الإرهاب التي يمكن أن تضر باستقرار وأمن البلاد" غير مقبولة.

وتشهد ميانمار موجة من الاضطرابات منذ أطاح الجيش حكومة أونغ سان سو تشي من السلطة في انقلاب الأول من فبراير/شباط، ما أدى إلى اندلاع انتفاضة على مستوى البلاد دعا خلالها المتظاهرون إلى إعادة الديمقراطية.