العراق والأردن يؤكدان أهمية عقد القمة الثلاثية مع مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وملك الأردن عبدالله بن الحسين، أهمية انعقاد القمة الثلاثية مع مصر في أقرب وقت.

وتلقى الكاظمي، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من الملك الأردني، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون بين بغداد وعمّان على مختلف الصعد والمستويات.

وأشار المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان إلى أن الجانبين أكدا أهمية انعقاد القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية، في وقت قريب جدا، والتطلع إلى تطوير علاقات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة.

وكان من المفترض انعقاد القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر نهاية الشهر الجاري، إلا أنها تأجلت بسبب حادث تصادم بين قطارين في مصر أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.

