رئيس هيئة قناة السويس: السفينة الجانحة مرت من قبل في قناة السويس والسفينة التي مرت قبلها كانت اكبر منها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - لا استطيع تحديد موعد حل مشكلة السفينة الجانحة في القناة

قوة الرياح تزيد صعوبة إعادة تعويم السفينة الجانحة

الولايات والصين واليونان والامارات عرضوا المساعدة وندرسها

نواجه تحديات الي جانب كبر حجم وحمولة المركب وهي، تربة صعبة بها صخور ومد وجزر مرتفع

نجري اليوم محاولات جديدة لإعادة تعويم السفينة عبر ١٠ قاطرات

مساء أمس الجمعة في الساعة 22:30 بالتوقيت المحلي، العمليات أسفرت عن تشتغيل غطاس المركب

- هناك 10 قاطرات تعمل على عمليات الشد للسفينة الجانحة

- إجمالي عدد السفن المنتظرة حاليا في المجرى الملاحي قناة السويس يبلغ 321 سفينة

- خففنا 9 آلاف طن من خزانات المياه المتواجدة في السفينة الجانحة

- مرور 12 سفينة من قافلة الجنوب و30 سفينة من قافلة الشمال يوم الثلاثاء الماضي والأربعاء مرور 30 سفينة من قافلة الشمال

- نواجه موقف صعب نظرا لكبر حجم السفينة وحمولتها ويصعب التعامل معه بسهوله- مكان الحادث في المدخل الجنوبي لقناة السويس على بعد ٣٥ كم من القناة الجديدة