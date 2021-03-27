شكرا لقرائتكم خبر كوريا الشمالية: بايدن يستفزنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتبرت كوريا الشمالية انتقاد الرئيس الأمريكي جو بايدن لتجاربها الصاروخية هذا الأسبوع خطوة أولى خاطئة، في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية أمس.

وأجرت بيونج يانج قبل يومين تجارب على ما وصفته بـ(صواريخ موجهة تكتيكية من نوع جديد)، في استعراض للقوة للإدارة الأمريكية الجديدة، وقالت اليابان وكوريا الجنوبية «إنها صواريخ باليستية قصيرة المدى».

ووصف ري بيونج تشول، سكرتير اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي، تصريحات بايدن بأنها «استفزاز وانتهاك واضح لحق دولتنا في الدفاع عن النفس».

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن ري قوله «أعتقد أن الإدارة الأمريكية الجديدة اتخذت خطوتها الأولى بشكل خاطئ».

وتابع «إذا استمرت الولايات المتحدة في تعليقاتها الحمقاء دون التفكير في العواقب، فقد تواجه شيئا غير جيد».