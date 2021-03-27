جيش ميانمار يحتفل ويقتل المحتجين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفل جيش ميانمار بيوم القوات المسلحة باستعراضات وخطب أمس، على الرغم من الاحتجاجات الدامية والمتواصلة على نحو متزايد ضد حكمه منذ الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي.

وذكر موقع (ميانمار ناو) وغيره من وسائل الإعلام أن عدد القتلى ارتفع بواقع 40 أمس في أعقاب مداهمات ليلية في أنحاء البلاد.

وكان من بين الضحايا تشيت بو نيين «21 عاما» كابتن فريق هانتر وادي يونايتد، الذي قتل برصاص الجيش صباح أمس السبت في يانجون بينما كان يساعد في مقهى للشاي تابع لعائلته في بلدة إنسين.

وقتل أكثر من 300 شخص وسط الاحتجاجات منذ انقلاب الأول من فبراير الماضي، ويشارك الآلاف في احتجاجات للمطالبة بعودة الحكومة برئاسة أون سان سو تشي إلى السلطة.