جيش ميانمار يحتفل ويقتل المحتجين

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وذكر موقع (ميانمار ناو) وغيره من وسائل الإعلام أن عدد القتلى ارتفع بواقع 40 أمس في أعقاب مداهمات ليلية في أنحاء البلاد.
وكان من بين الضحايا تشيت بو نيين «21 عاما» كابتن فريق هانتر وادي يونايتد، الذي قتل برصاص الجيش صباح أمس السبت في يانجون بينما كان يساعد في مقهى للشاي تابع لعائلته في بلدة إنسين.
وقتل أكثر من 300 شخص وسط الاحتجاجات منذ انقلاب الأول من فبراير الماضي، ويشارك الآلاف في احتجاجات للمطالبة بعودة الحكومة برئاسة أون سان سو تشي إلى السلطة.
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