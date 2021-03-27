شكرا لقرائتكم خبر عن أمير خان يدعم والدته المصابة بالسرطان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحدث الملاكم البريطاني السابق أمير خان عن صعوبة التعامل مع محنة والدته فلك التي تخضع لعلاج من سرطان في البنكرياس وقال: «أزورها كل مساء لكنها محطمة وحزينة وأحاول تقديم الدعم لها ولوالدي في هذه الفترة الصعبة. خضعت لجراحة وعلاج كيمياوي وكل من عاش المحنة يعرف حجمها».

وتقيم والدة أمير ووالده شاه في منزل (1.2 مليون استرليني ) بالقرب من منزل الملاكم في بولتون وطلب أمير من متابعيه الـ1.3 مليون على إنستجرام الدعاء لها وكتب: «أرجوكم، ادعوا لها في صلاتكم».