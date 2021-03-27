شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية دقيقة ونجاح كبير لشرطة دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عملت شرطة دبي على تسهيل مهمة جميع من حضروا سباقات كأس دبي العالمي من ملاك ومدربين وفرسان وإعلام وكذلك اللجنة المنظمة، ابتداءً من مداخل الطرق المؤدية إلى مضمار ميدان، مروراً ببوابات المضمار، وانتهاءً بالانتشار داخل المضمار، وتوجيه الحضور بشكل حضاري، أسهم في خروج الحدث بشكل مميز.

وبذلت شرطة دبي جهوداً كبيرة في سبيل تنفيذ خطة أمنية دقيقة، للخروج بالحدث إلى بر الأمان، مما برهن على براعة شرطة دبي وحسن أدائها وتنظيمها، وجاءت شهادة الوفود التي حضرت السباق وضيوف الحدث لتؤكد على الجهد الذي بذلته شرطة وإسعاف دبي فاستحقت الشكر والتقدير.

وتملك لجنة تأمين الفعاليات الدراية والخبرة الكافية لتأمين الأحداث العالمية، ولكن ذلك لم يمنعها من الاستمرار في البحث والتطوير واستغلال كل الإمكانات والتقنيات الحديثة وعدم التهاون.

وفي السياق ذاته، انتشرت سيارات وأفراد إسعاف دبي في المواقع الحيوية المهمة داخل وخارج المضمار، وبرغم صعوبة المهمة لتأمين سلامة الجميع، اجتازت مؤسسة إسعاف دبي المهمة بكل نجاح، بفضل الخطة الطبية الدقيقة التي وضعها المسؤولون.

وفي المقابل، التزم حضور النسخة الـ25 لكأس دبي العالمي بالتعليمات الشفوية من أفراد الأمن والتوجيهات المحددة في الملصقات باللغتين العربية والإنجليزية داخل وخارج المضمار، وبرغم غياب الجمهور، إلا أن المهمة لم تكن سهلة؛ إذ كان يتحتم على الجميع التقيد بكافة الضوابط الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع، ومنعاً لانتشار فيروس «كورونا» المستجد.