شكرا لقرائتكم خبر عن واعد اليونايتد يدفع ثمن تهور والده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - ضمياء فالح

دفع مدافع اليونايتد الواعد براندون ويليامز (20 عاماً) ثمن تهور والده في قيادة السيارة المسجلة باسم اللاعب، وأصدرت المحكمة بحقه غرامة ألف استرليني رغم تولي محامي المشاهير نيك فريمان ولقبه«مستر لووبهول» الدفاع عنه.

وجاءت الغرامة عقوبة على تجاهل براندون رسائل الشرطة لمنزله بسبب تهور والده في قيادة سيارة المرسيديس (40 ألف استرليني) التي أهداها له اللاعب بعيد ميلاده الخمسين. بول والد براندون اعترف بأنه هو من كان يقود السيارة في شوارع ويلز وهو الذي ملأ الإستمارة في محضر الشرطة.

ودافع براندون الذي يتقاضى 40 ألف استرليني أسبوعياً في اليونايتد عن نفسه، وقال إن والده هو الشخص الموكل بالتعامل مع بريده ولهذا لم يرد هو شخصياً على رسالة الشرطة الثانية لكن المحكمة قررت أنه مذنب في توفير المعلومات وغرمته ألف استرليني إضافة إلى 720 استرليني تكاليف القضية.

وقال المحامي فريمان أن لاعب منتخب إنجلترا دون سن 21 أفلت من وضع نقاط سوداء في رخصته واضاف: «المحكمة تعرف أن براندون ضحية وتتعاطف مع وضعه ووالده هو من ملأ الاستمارة ولا يعرف اللاعب عنها شيئاً، هذه القضية تبرز الحاجة لملء صاحب السيارة محضر الشرطة بنفسه ليتفادى الالتباس في الرسائل».