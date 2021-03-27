بلجيكا تشهد ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس "كورونا"

محمد الفلاح - السبت 27 مارس 2021

قال معهد سينسانو للصحة العامة البلجيكي اليوم إن معدل الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد في بلجيكا مستمر في الارتفاع.



وأظهرت البيانات التي نشرها المعهد اليوم أن معدل المصابين في الفترة بين 17 و23 مارس الحالي بلغ 530 4 شخصا في اليوم وهو ما يمثل زيادة بنسبة 31 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق.

وبلغ اجمالي عدد الحالات المؤكدة فى بلجيكا منذ بداية الوباء 860731 ، بزيادة أكثر من 6 آلاف مقارنة بيوم الخميس الماضي ويعكس المجموع جميع الأشخاص المصابين في بلجيكا، ويشمل حالات نشطة مؤكدة والذين تعافوا أو توفوا منذ ذلك الحين نتيجة للفيروس.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، تم تأكيد 486.0 إصابة لكل 000 100 نسمة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 63 في المائة مقارنة بالأسابيع السابقة.

ويبلغ العدد الإجمالي للوفيات في بلجيكا منذ بداية الوباء 816 22 حالة.

وتلقى ما مجموعه 1,152,481 شخصا في بلجيكا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد للفيروس ، أو 12.5 بالمئة من السكان الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق.

وفي الوقت نفسه، يبلغ معدل التكاثر الآن 1.13، مما يعني أن شخصا واحدا مصابا بالفيروس ينقل الوباء الى أكثر من شخص آخر في المتوسط، وأن الوباء يتزايد في بلجيكا.