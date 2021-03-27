شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا إلى 30.2 مليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 3ر0% عن نفس الفترة من يوم أمس الجمعة، لتصل إلى 2ر30 مليون إصابة حتى الساعة 0722 صباحا بتوقيت نيويورك.

وجاءت الزيادة في الحالات على المستوى الوطني أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 2ر0% خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 66ر3 مليون إصابة، بزيادة 2ر0% على الفترة نفسها من يوم أمس.

كما سجلت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 6ر1% في عدد الإصابات مقارنة بأمس، ليصل الإجمالي فيها إلى 18 ألفا و496 إصابة.

وشهدت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة بتسجيل 210 وفيات.