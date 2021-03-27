شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: نثق في إجراءات مصر لمواجهة "السفينة الجانحة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد البرلمان العربي دعمه ومساندته للجهود المصرية لعودة حركة الملاحة عبر قناة السويس بعد حادث جنوح السفينة العملاقة بقناة السويس والذي بادرت السلطات المصرية بالتعامل معه على الفور.

وأعرب البرلمان العربي في بيان له اليوم، عن ثقته في جميع الإجراءات التي تتخذها مصر والإمكانيات المتوفرة لديها وقدرتها على مواجهة هذا الحدث الاستثنائي وحرصها على إعادة حركة الملاحة في قناة السويس بوصفها ممرا تجاريا يهم العالم كله.