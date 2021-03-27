خسارة المئات من جرعات «فايزر» جراء حادث جوي

مونتفيدو ـ وكالات: فقدت مئات من جرعات لقاح “فايزر” ضد فيروس كورونا في أوروجواي نتيجة هبوط اضطراري لطائرة هليكوبتر تحمل الدواء، حسبما ذكرت بوابة “مونتيفيديو” الإخبارية نقلاً عن وزارة الدفاع في أوروجواي. ونقلت الوزارة عن وسائل إعلام قولها إن “طائرة هليكوبتر تابعة للقوات المسلحة حلقت حول منطقة روشا في الصباح الباكر، وأجبرت مشاكل ميكانيكية الطاقم المكون من ثلاثة أفراد على الهبوط اضطراريا”.

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