مجلة بريطانية: العراقيون ينظرون لإيران كـ"سلطة احتلال"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مجلة بريطانية، السبت، إن الشعب العراقي بات ينظر لإيران باعتبارها "سلطة احتلال"، بعد أن ضاق ذرعا من توسع نفوذها في بغداد.

"استيلاء على سيادة العراق" هكذا وصف ضابط عراقي لوحة تمجد قاسم سليماني، القيادي الإيراني الذي قتل خلال غارة أمريكية في 2020، بحسب مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية.

وأشارت المجلة إلى أن الحشود التي كانت تهتف لإيران في السابق، ينظرون إليها الآن باعتبارها سلطة احتلال، في الوقت الذي يحاول فيه الساسة العراقيون تخفيف قبضتها على البلاد.

ولا تزال المليشيات المدعومة من إيران تسيطر على عدة أجزاء من العراق، وشارك الكثير منها في عمليات القمع العنيف ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت عام 2019، لكنها مؤخرًا حاولت الابتعاد عن الأنظار قليلا.

وطبقا للمجلة، تفتقد المليشيات لتوجيهات سليماني وأبومهدي المهندس، زعيم المليشيات الموالية لإيران، الذي قتل خلال نفس الغارة. ومع عدم وجود تسلسل واضح للقيادة، تنقسم المليشيات.

وذكرت "ذي إيكونوميست" أنه كان من المتوقع أن تحتفل المليشيات بذكرى الغارة الجوية باستعراض للقوة، لكن لم تكن هناك ضربات انتقامية كبيرة على أهداف أمريكية.

ومع وصول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمشهد السياسي، الذي تشكل نتيجة تبدل الآراء بشأن إيران وفرض سياسة جديدة معها، لم تعد القرارات السياسية محصورة في البيت الشيعي.

وبدأت الحكومة العراقية تحت قيادة الكاظمي استعادة سيطرة الدولة على بعض المعابر الحدودية، ووضعها في أيدي الأمن العراقي.