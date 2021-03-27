رئيس مجلس السيادة السوداني يصل إلى جنوب السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان في زيارة تستغرق يوماً واحداً، يرافقه خلالها وزير العدل نصر الدين عبد الباري. ووفق الوكالة السودانية للأنباء(سونا)، كان في استقبال البرهان والوفد المرافق له بمطار جوبا، رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت وعدد من أعضاء حكومته.

