التيار اللبناني الحر يحذر الحريري من تهميش عون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

حذر التيار الوطني الحر، أكبر كتلة مسيحية في لبنان، رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري السبت، من تهميش الرئيس ميشال عون وكتل نيابية أخرى في المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة. وحذر التيار من "خطورة المنحى الإقصائي الذي ينتهجه دولة الرئيس المكلّف في تعامله مع رئيس الجمهورية ومع الكتل البرلمانية المعنيّة"، متهماً الحرير بالسعي لتسمية الوزراء المسيحيين بنفسه لـ"يكون له أكثر من نصف أعضاء الحكومة ". وقال التيار إنه لن يشارك "في الحكومة ولن يعطيها الثقة على الأسس التي يطرحها الرئيس المكلّف" ولن يعطي "الحريري النصف زائد واحد في الحكومة لأنه سيستعمله لمنع الإصلاح وتعطيل التدقيق الجنائي وفرملة كل محاولات محاربة الفساد" على حد قوله. وعبر عن قناعته بوجود " أسباب داخلية وخارجية منعت الرئيس المكلّف حتى الآن من التصميم جدّياً على تأليف الحكومة والتمويه على هذه الأسباب باختلاق حجج واهية معتبراً الوقت لصالحه طالما أنه لا يحمل مسؤولية مباشرة عن وقف الإنهيار بل يرميها على رئيس الجمهورية وعلى حكومة تصريف الأعمال". ويدور خلاف منذ أشهر بين الحريري وعون حول تشكيل الحكومة، مما يبدد الآمال في تغيير مسار الانهيار المالي المتفاقم في لبنان.

