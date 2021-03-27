مجلس التعاون الخليجي يدعم جهود مصر لعودة الملاحة في قناة السويس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

​أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن المجلس يتابع باهتمام بالغ بالجهود التى تقوم بها جمهورية مصر العربية لإنقاذ سفينة الحاويات "إيفرغرين" التي جنحت خلال عبورها قناة السويس. وأكد الحجرف دعم مجلس التعاون لجهود جمهورية مصر العربية، لتجاوز هذه الأزمة نحو عوده حركة الملاحة عبر قناة السويس إلى طبيعتها في أقرب وقت.

