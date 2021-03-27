العراق: 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

أفادت زارة الصحة والبيئة في العراق اليوم السبت بتسجيل 20 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14 ألفاً و177 حالة في أرجاء البلاد. وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 5062 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى827 ألفاً و157. وأشار التقرير إلى شفاء 4368 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 741 ألفاً و115حالة. وأعلنت وزارة الصحة والبيئة أنها شرعت اليوم بتطعيم المواطنين المسجلين بلقاح استرازينيكا عبر أكثر من 660 منفذ تلقيح في عموم البلاد. وطمأنت الوزارة العراقيين إلى سلامة اللقاحات وفعاليتها كونها مقرة من منظمة الصحة العالمية والهيئات العلمية الدولية وعلى المواطنين الإسراع بالتوجه إلى المراكز الصحية المعتمدة للمسجلين على المنصة الإلكترونية وفق المواعيد المرسلة لهم.

