السلطات الصحية في العراق تبدأ عملية تطعيم المواطنين بلقاح أسترازينيكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت السلطات الصحية في العراق، السبت، عملية تطعيم المواطنين بلقاح أسترازينيكا، في المراكز الصحية بعموم محافظات البلاد.



وقال وزير الصحة، حسن التميمي في تصريح، إن "الوزارة تسلمت الدفعة الأولى من لقاح أسترازينيكا ضمن مرفق كوفاكس البالغة 336 ألف جرعة بعد تجهيز المبالغ المالية اللازمة لتوفيره"، وفقا للعين.

ودعا التميمي المواطنين إلى التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية لتثبيت معلوماتهم الخاصة، وبعدها يتم إرسال رسالة عبر هواتفهم لإشعارهم بزمان ومكان تلقي اللقاح مع منحهم هوية خاصة بتسلّمه كجرعة أولى وتثبيت موعد آخر لتسلم الجرعة الثانية.

وكانت وزارة الصحة العراقية، أطلقت في الأول من الشهر الحالي، منصة إلكترونية، لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا، في وقت شهدت البلاد ارتفاعاً بمعدلات الإصابة مما أفضى إلى فرض حظر شامل وجزئي.

وسجلت الدوائر الصحية في العراق خلال الأسبوعين الماضين ارتفاعا غير مسبوق في حالات الإصابة تجاوزت الـ6 آلاف حالة يومياً.

وفي السياق، أشار التميمي إلى أن هناك دفعات أخرى من اللقاحات ستصل تباعاً خلال الأسابيع القليلة المقبلة من تعاقدات الوزارة البالغة 20 مليون جرعة عن طريق مرفق كوفاكس وشركتي سينوفارم الصينية وفايزر الأمريكية، وسيتم توزيعها بين المؤسسات والدوائر الصحية في بغداد والمحافظات وإقليم كردستان بشكل عادل ومجاناً بين المواطنين من الفئات المستهدفة واعتباراً من اليوم السبت.

والخميس الماضي، تسلم العراق، الدفعة الأولى من لقاح أسترازينيكا من تعاقدات وزارة الصحة من مرفق كوفاكس وتضمنت (336) ألف جرعة، وتم توزيعها مباشرة إلى المؤسسات الصحة في بغداد والمحافظات وإقليم كردستان.

وبشأن فعالية اللقاح قال وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي إنه "مجاز ومعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية"، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوصيات الصحية المتمثلة بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وقبل ذلك، تلقى العراق، 50 ألف جرعة فقط من لقاح سينوفارم الصيني تبرعت به بكين مقابل مع وعد من السلطات بشراء مليوني جرعة إضافية.

وتؤكد بعثة الأمم المتحدة في العراق أن "1,1 مليون جرعة عبر كوفاكس ستصل العراق خلال أسابيع وسيتم تلقيح 20% من السكان بحلول نهاية العام 2021".

وقالت وزارة الصحة العراقية إنه سيتم البدء بتلقيح العاملين في مجال الرعاية الطبية باللقاحات التي وصلت الخميس، مذكرةً العراقيين بضرورة التسجيل عبر الانترنت للحصول على موعد للتلقيح.

وأكدت لجنة الصحة والسلامة العليا في العراق، إن لديها خطة لشراء 16 مليون جرعة من اللقاحات، لكن البرلمان لم يصوت بعد على موازنة 2021، وبالتالي لم تصدر بعد أي ميزانية لوزارة الصحة لشراء تلك اللقاحات، علماً أن تمويلها الحكومي غالباً ما يكون ضئيلاً أصلاً.