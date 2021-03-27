شكرا لقرائتكم غرق مسؤولين سودانيين بوادي حلفا نتيجة سوء الأحوال الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدت الأحوال الجوية السيئة إلى غرق قارب يقل مسؤولين أمنيين بمحلية وادي حلفا، كانوا في طريقهم للقاء مدير الجمارك السودانية ووزير البنى التحتية بمعبر أرقين.

وكان القارب يحمل المدير التنفيذي لمحلية حلفا، ومدير الجوازات، ومدير الشرطة، وأعضاء اللجنـة الأمنيـة، فقد بعضهم، في وقت نجا فيه البعض الآخر.

واستعانت السلطات السودانية بفرق إنقاذ مصرية لإنقاذ ركاب القارب.

وساهمت الأحوال الجوية السيئة في غرق المركب، دون مرافقة فرق إنقاذ سودانية للوفد.

وأكد مصدر شرطي سوداني بالولاية الشمالية لـ"لعربية" و"الحدث" وفاة ثلاثة مسؤولين على الأقل في حادثة غرق قارب بنهر النيل بمحلية وداي حلفا شمالي السودان.

وقال المصدر إن القارب كان يحمل على متنه أعضاء اللجنة الامنية للمحلية وعددهم 13 شخصا فقد منهم 5 أشخاص مبينا أنه تم العثور على سائق القارب مصاباً بسبب المحرك، كما تم العثور على جثمان المدير التنفيذي لمحلية حلفا فقط حتى الآن.

وأشار المصدر الى أن فرق الإنقاذ النهري تطوف الشريط النيلي للعثور على بقية الجثامين وعلى رأسهم مدير مخابرات الجمارك ومنسوبي الشرطة والجيش.

وأوضح المصدر أن مدير الجمارك في حلفا ووكيل النائب العام وضابط مكافحة التهريب نجوا بمعية 5 آخرين من الحادثة.

