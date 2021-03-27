شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر في جامعة الأزهر حول مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت، السبت، فعاليات المؤتمر العلمي الذي تنظمه كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر، تحت عنوان «المبادئ الشرعية والقانونية في وثيقة الأخوة الإنسانية.. الواقع والمأمول»، وذلك في قاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وتدور جلسات المؤتمر حول أربعة محاور رئيسية تركز على المبادئ التي تقوم عليها وثيقة الأخوة الإنسانية في مجالات العقيدة والعبادات، والأخلاق والمعاملات، والقانون العام، والقانون الخاص. ويهدف المؤتمر الذي تشارك فيه القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، على مدار يومين، إلى نشر المبادئ السامية التي تقوم عليها وثيقة الأخوة الإنسانية في الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، وبيان مدى عناية الوثيقة بإعلاء القيم النبيلة في التعايش والاحترام المتبادل، والتسامح والحوار وقبول الآخر. كما يهدف المؤتمر إلى بيان أثر تطبيق المبادئ الشرعية والقانونية في حفظ النفس البشرية وصون الكرامة الإنسانية وحماية الحريات وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات، واحترام حقوق المرأة والطفل والضعفاء. (وام)