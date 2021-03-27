شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تفرض حجراً على 24 مليون شخص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانيلا - أ ف ب

أعلنت الفلبين، السبت، أنها ستفرض حجراً على 24 مليون شخص في مانيلا وضواحيها، اعتباراً من الأسبوع المقبل، وذلك في ظلّ صعوبات تواجه المستشفيات نتيجة ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا.

ويأتي تشديد القيود في المدينة التي تمثل أكبر المراكز الاقتصادية للبلاد ويعيش فيها خمس سكانها، مع تزايد أعداد الإصابات بالفيروس نتيجة تفشي نسخه المتحورة.

وتشمل القيود التي ستمتد أسبوعاً مانيلا وضواحيها التي سبق أن فرض فيها حظر على السفر في محاولة لكبح انتشار «كوفيد-19».

وقال المتحدث باسم الرئاسة هاري روك إن «العدو هو الفيروس وليس الحكومة».

واعتباراً من الاثنين، سيكون على الناس العمل من المنزل باستثناء الوظائف التي تعتبر أساسية، وسيتم إيقاف النقل العام. وستمنع أيضاً التجمعات العامة وتغلق المتاجر غير الضرورية، مع حظر تجول ليلي بين السادسة بعد الظهر والخامسة فجراً.