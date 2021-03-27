شكرا لقرائتكم خبر عن «الصاروخ» بطل سباق جنانة الشراعي بمهرجان الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أحمد بن حمدان: المشاركة الواسعة تؤكد قيمة الحدث البحري

أبوظبي: محمد مصطفى

حلق «الصاروخ» لسعيد محمد سعيد البهلولي بلقب سباق جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت على شاطئ المرفأ في منطقة الظفرة، ضمن النسخة الثانية عشرة من مهرجان الظفرة البحري الذي يقام بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

توج الفائزين بالمراكز الأولى الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وخلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط في اللجنة، وسعيد خليفة المهيري مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد حميد المهيري مشرف عام المرسى بنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

جوائز قيمة

ونال«الصاروخ» 30 ألف درهم جائزة مالية والمركز الأول، وجاء في المركز الثاني «صاروخ» لعبد العزيز محمد عبد الرحمن محمد وحصل على 27 ألف درهم جائزة مالية، أما جائزة المركز الثالث وقدرها 25 ألف درهم فذهبت إلى «زلزال» لعيسى سلطان جمعة المرزوقي، وحل رابعاً «نزاع» لمحمد عبد الله الحمادي وحصل على 23 ألف درهم، وخامساً «داحس» لعبد الرحمن عبد الله المرزوقي وحصل على 21 ألف درهم.

نجاح كبير

من جانبه أكد الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان النجاح الكبير الذي حققته النسخة ال 12 من مهرجان الظفرة والمشاركة المميزة والواسعة، وأعرب عن سعادته بالتعاون المثمر بين لجنة الإمارات للكايت سيرف واللجنة المنظمة للمهرجان، مؤكداً أن اللجنة تشارك في الحدث من خلال مجموعة من الفئات المتنوعة التي من شأنها أن تجذب الشباب والكبار.

ووجه الشكر إلى القائمين على تنظيم الحدث، مؤكداً أن الجميع سعيد بما يحدث على أرض الواقع بوجود سباقات متنوعة تجمع التراث الوطني الأصيل وكذلك السباقات الحديثة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في توسيع قاعدة الممارسين للألعاب البحرية بمختلف أنواعها.