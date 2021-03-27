شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري تعلن إصابتها بـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

أعلنت النجمة هند صبري إصابتها بفيروس «كورونا»، وأنها بدأت بالفعل الحجر المنزلي وتلقي بروتوكول العلاج، مؤكدة أنها اقتربت من التعافي بشكل نهائي من الفيروس الذي أصابها منذ عدة أيام.

في الوقت نفسه أعلنت هند صبري أن مشاركتها في حدث نقل المومياوات المصرية سيكون ضمن مجموعة كبيرة من الفنانين مشاركين في هذا الحدث، متعجبة ممن أطلق شائعة أنها ستشارك وحدها في الحدث، متابعة: «هل يعقل أن تشارك في حدث بهذه الأهمية فنانة واحدة فقط وغير مصرية».

وأوضحت هند صبري، أن هناك كثيراً من نجوم مصر سيشاركون في الحدث، مبدية سعادتها وفخرها بالمشاركة ولو بجزء بسيط في هذا الحدث الكبير الضخم الذي يرتقبه العالم، وأنها سوف تلحق بالمشاركة في الموكب، عقب تعافيها من «كورونا».

ومن المقرر أن ينطلق موكب الموميات الملكية في 3 إبريل/نيسان المقبل حيث يضم 22 مومياء ملكية يتقدمها الملك رمسيس الثاني، من المتحف المصري بالتحرير، إلى متحف الحضارة الجديد بمنطقة الفسطاط.