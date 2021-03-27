شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال تصوير «المداح» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل أبطال المسلسل المصري «المداح» للفنان والمطرب حمادة هلال تصوير المشاهد المتبقية من المسلسل بالقرية الريفية في مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة، ونشرت بطلة العمل الفنانة نسرين طافش صورة من كواليس التصوير تجمعها بحماده هلال وهي مرتدية الحجاب.

وكتبت طافش معلقة على الصورة في «إنستجرام»: «حكاية صابر المداح ورحاب بنت الحج غالب، باقي أيام قليلة على قدوم الشهر الفضيل، انتظرونا في عمل مميز».

مسلسل «المداح» يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، ويدور حول شخصية صابر المداح الذي يجسدها هلال.