شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكي تصور «لعبة نيوتن» في الفيوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سافرت النجمة منى زكى إلى مدينة الفيوم، لتصوير عدد من المشاهد الخارجية في أحداث مسلسلها الجديد «لعبة نيوتن» مع المخرج تامر محسن، حيث يستمر التصوير هناك لمدة ثلاثة أيام، ثم يعود فريق العمل إلى القاهرة، لتصوير عدد من المشاهد الداخلية لمدة يومين، بعدها ينتهي التصوير، ليدخل بعدها المخرج تامر محسن بالمسلسل في المراحل الأخيرة من المونتاج والمكساج استعداداً للعرض في موسم شهر رمضان المقبل.

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل، طرحت مؤخراً البرومو الدعائي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والذي كشف عن طبيعة الشخصيات التي يجسدها أبطال العمل: محمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجي، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن.

زكي تشارك في فيلم «السرب» أمام أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، قصي خولي، محمود عبد المغني، كريم فهمي، دياب، وأحمد حاتم، وعدد آخر من النجوم ضيوف الشرف، وسيعرض الفيلم في دور العرض السينمائي في موسم عيد الفطر المبارك.