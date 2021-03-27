شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب وزارة الزراعة واتحاد الدواجن بالتعاون لحماية صغار المربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بتكاتف المسؤلين عن منظومة صناعة الدواجن في مصر، سواء بوزارة الزراعة، أو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، من أجل حماية العاملين بهذا القطاع، وحماية صغار المربين.

وأضاف: قطاع الدواجن يحقق أكثر من 97% من احتياجاتنا من الدواجن، ولدينا اكتفاء ذاتى من البيض وفائض للتصدير وحجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن حوالي 90 مليار جنيه، وتستوعب أكثر من 2.5 مليون عامل، ما يتطلب ضرورة أن يكون هناك اهتمام أكثر بهذا القطاع الحيوي الذي يمثل أهمية قصوى للاقتصاد القومي للدولة.

وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أنه من الضرورى تعاون وزارة الزراعة واتحاد منتجي الدواجن بشكل كامل، لحماية صغار المربين والمستثمرين بما يحافظ على الأمن الغذائي، ويساهم بطرح أراضي جديدة لإقامة مشروعات متكاملة تتمثل فى دواجن ومجازر وأعلاف، بمزايا تشجيعية، لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وأشار "شعلان" إلى أن صناعة الدواجن تشكل إستثمار واعد، مشددا على ضرورة توفير الأمصال واللقاحات للقضاء علي الأمراض التي تصيب الدواجن، وتوفير التمويل لمربي الدواجن لتطوير مزارعهم والعمل علي توفير كافة مستلزمات زراعة الدواجن بداية من الكتاكيت مرورا بالأعلاف والإرشاد اللازم، مع التوسع في إنشاء المزارع النظامية الحديثة ودعم صغار المربين وتشجيع الصناعات التي تقوم علي الدواجن وتوفير المجازر اللازمة.