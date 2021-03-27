شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى بصورة داخل منزلها فى أول ظهور بعد شفائها من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الكاتبة الصحفية الكبيرة فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، صورة جديدة لها فى أول ظهور بعد شفاءها من فيروس كورونا المستجد، حيث أوضحت التقاط هذه الصورة بعد عودتها للمنزل عقب إجراء أشعة مقطعية والاطمئنان على صحتها، ونشرت الكاتبة الصحفية صورة توثق عودتها للمنزل لتطمئن متابعيها على حالتها الصحية.

وعلقت فريدة الشوباشى على الصورة التى نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بقولها: "لسة راجعة من المستشفى بعد عمل أشعة مقطعية.. نبيل صورنى".