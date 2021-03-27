شكرا لقرائتكم خبر عن رواد مطار برج العرب يؤكدون لوفد "سياحة النواب" جودة الخدمات المقدمة لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الوفد البرلمانى للجنه السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا، خلال زيارته لمطار برح العرب، صالات المطار والجوازات فضلا عن الأماكن المخصصة للركاب المسافرين للوقوف على ما تم تطويره داخل وخارج المطار ضمن خطة التطوير.

كما تفقد الرفد البرلمانى أماكن الانتظار الخاصة بالركاب والزائرين، وذلك بصحبة اللواء علاء نبيل مدير مطار برج العرب، وحرصوا على سؤال المسافرين للاطمئنان على مدى الخدمات المقدمة للمسافرين إذا كانت تواجههم مشاكل أم لا.

فى المقابل أثنى المسافرون على الخدمات التى يتيحها مطار برج العرب من تسهيلات إنهاء إجراء الجوازات أو ممر سير الشنط وكذلك التأمين بجانب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وكان وفد من لجنة السياحة بمجلس النواب قاموا بزيارة لمطار برج العرب للوقوف على اخر أعمال تنفيذ مشروع لتوسعه مطار برج العرب الدولى وذلك ببناء مبنى جديد للركاب بالإضافة إلى المرافق المتعلقة به لتعزيز قدرة المطار الاستيعابية ومواكبة الطلب المتزايد على النقل الجوى لتحسين وسائل الراحة والسلامة للنقل الجوى الإقليمى بدلتا النيل.

ويضم الوفد النائب عمرو هندى وكيل اللجنة والنائب بهاء الدين عبد العاطى والنائب عماد الديب الدراجلى.

وكان مجلس النواب قد وافق فى جلسته المعقودة بتاريخ 15/11/2016، على القرض المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) لتنفيذ مشروع لتوسعة مطار برج العرب الدولى -بقيمة القرض: 18,200 مليار ين يابانى.