شكرا لقرائتكم خبر عن محمود القط نائب التنسيقية يزور موقع عقار جسر السويس المنهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بزيارة عاجلة لموقع عقار جسر السويس الذى انهار اليوم إثر إجراء توسعات بالبدروم، مما أدى لمصرع 8 أشخاص، بالإضافة لإصابة الآخرين.

وتابع نائب التنسيقية الأوضاع الصحية للمصابين، حيث زار مستشفى السلام، وأكد أن الإصابات بلغت 17 حالة، جميعها بمستشفى السلام العام، كما خرج منهم 6 حالات، ومنهم عدد لا يزال فى الرعاية المركزة.

وشدد النائب محمود القط على ضرورة محاسبة المقصرين ومحاربة الفساد الذى تسبب فى انهيار العقار، كما شدد على ضرورة الرقابة المحلية لمنع استغلال العقارات السكنية فى إقامة مصانع تهدد أرواح المصريين.