شكرا لقرائتكم خبر عن نواب تنسيقية الأحزاب يتقدمون ببيانات عاجلة بشأن انهيار عقار جسر السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت كل من النائبة مرثا محروس والنائبة مارسيل سمير، ببيانات عاجلة إلى وزير التنمية المحلية، بشأن انهيار عقار جسر السويس والذى تسبب فى وفاة العديد من المواطنين وإصابة العشرات الآخرين، وذلك نتيجة عمل توسعات أدت لانهيار العقار.

وشددت النائبتان خلال البيان على ضرورة محاربة الفساد وعقاب من يسمح ببناء مصانع فى بدروم عقار سكنى، وطالبتا بضرورة التفتيش وتشديد الرقابة لمنع تكرار هذه الكوارث.

كما تقدم النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لرئيس مجلس النواب بطلب للإدلاء ببيان عاجل إلى وزير النقل، بشأن حادث تصادم قطارى سوهاج المروع. حيث أكد النائب خلال البيان أنه من غير المقبول تكرار مثل هذا الحادث الذى يتعلق بدماء المصريين، كما شدد على ضرورة محاسبة المقصرين.

وتتابع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل ما يتعلق بحياة المواطن المصرى، كما يؤكد نواب التنسيقية أنه لا مساس بحياة المصريين وأنهم دائمًا فى صفوف المواطنين ضد كل ما يهدد سلامتهم.