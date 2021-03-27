شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى نائب تنسيقية الأحزاب يتقدم ببيان عاجل لوزير النقل بشأن حادث القطارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمه ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب موجه إلى وزير النقل بشأن حادث تصادم قطاري سوهاج.

وأكد الخولى أنه لم يعد من المقبول أو المبرر تكرار مثل هذه الحوادث لما بها من استهانة بدماء المصريين، وأن المشهد المروع الذي شهده الجميع على وسائل الإعلام المختلفة للحظة تصادم القطارين هو نتاج لفساد الأعمال والضمائر لعقود آن الأوان أن ينتهي.

وقال الخولى في طلبه:" لا يمكن أن تقتصر المحاسبة في هذا الحادث الذي أعتصر قلوب المصريين حزنًا علي المساءلة الجنائية للمتسببين فحسب، ولكن نحن أمام مسئولية تستوجب المساءلة والمحاسبة السياسية لوزير النقل".