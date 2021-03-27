الكاظمي وملك الأردن يؤكدان ضرورة عقد القمة الثلاثية بأقرب وقت

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ):

أكد العراق والأردن مجددا اليوم السبت على أهمية انعقاد القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية في وقت قريب جدا.

وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في اتصال هاتفي بينهما على تطوير علاقات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة، وأهمية انعقاد القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية في وقت قريب جدا.

وبحسب بيان للحكومة العراقية، فقد نافش الطرفان القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون بين بغداد وعمّان على مختلف الصعد والمستويات.