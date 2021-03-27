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14 صورة ترصد لحظة فض سوق شعبي في الإسكندرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

شن حي العامرية ثان في الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة، اليوم السبت، حملة لفض سوق قرية بنجر السكر، وذلك منعا للتجمعات وانتشار فيروس .

تأتي الحملة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار "كوفيد -19"، حفاظا على سلامة المواطنين.

ومن جانبه قال محمود بريك، رئيس حي العامرية ثان، إن الحملة شملت إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بقرية بنجر السكر، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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MO Nasa

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