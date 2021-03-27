14 صورة ترصد لحظة فض سوق شعبي في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

شن حي العامرية ثان في الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة، اليوم السبت، حملة لفض سوق قرية بنجر السكر، وذلك منعا للتجمعات وانتشار فيروس كورونا.

تأتي الحملة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حفاظا على سلامة المواطنين.

ومن جانبه قال محمود بريك، رئيس حي العامرية ثان، إن الحملة شملت إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بقرية بنجر السكر، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.