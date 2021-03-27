بعد نقل تبعية 700 فدان لهيئة المجتمعات العمرانية.. محافظ مطروح يطمئن الأهالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي عبد الودود:

كشف محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب حقيقة ما تردد حول نقل تبعية 707 أفدنة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدًا أن ذلك يصب في الصالح العام.

وأضاف المحافظ، أن تلك الخطوة لن تتسبب في ضرر لأي مواطن، مشيرًا إلى أن ذلك يعود بالنفع على الجميع، ويصب في صالح تطوير المنطقة بالكامل.

وأوضح المحافظ، خلال جولة تفقدية في قرية الزيتيات شرقي مدينة مرسى مطروح، أن نقل الولاية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف إعادة تخطيط المنطقة واقامة مجتمعات عمرانية جديدة بها، وتوفير مزيد من فرص العمل مثلما حدث في مدينة العلمين الجديدة.

وأكد المحافظ حرص الدولة على حق المواطن فى تلبية وتوفير كافة الخدمات له، من كهرباء وصحة وتعليم ومياه شرب وغيرها، مع توفير حياة كريمة له، كذلك اهتمام القيادة السياسية بكل القرى والتجمعات بمصر، خاصة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة، وآخرها إدخال 4500 قرية في برنامج التطوير.