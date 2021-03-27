ثالث دولة في العالم تتخطّى عتبة الـ200 ألف وفاة بكورونا

اسماعيل عبد الحي - باتت المكسيك مساء الخميس، ثالث دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، تتخطى فيها حصيلة ضحايا كوفيد-19 عتبة الـ200 ألف حالة وفاة، حسب بيانات أوردتها وزارة الصحة.

وقالت الوزارة في تحديثها اليومي لحصيلة الوباء، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إرتفع إلى 200211 حالة.

وتخطت المكسيك هذه العتبة الرمزية على الرغم من أن الأسابيع الأخيرة شهدت تراجعا في أعداد الإصابات والوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس بعد الزيادة التي سجلتها في جانفي ودفعت العديد من المستشفيات إلى حافة الانهيار.

المصدر: "رويترز"