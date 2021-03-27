إيران تُسجل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري اليوم السبت تسجيل 7980 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و838 ألفا و803 أشخاص، من ضمنهم 3902 في حالة حرجة.

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وقالت لاري - في مؤتمر صحفي، حسب ما ذكرته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية - إن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا وصل إلى 62 ألفا و223 شخصا،

وذلك بعد تسجيل 81 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضافت أن عدد المتعافين بلغ - حتى اليوم - مليونا و577 ألفا و408 أشخاص، موضحة أن تلك الإحصائيات تستند إلى إجراء 12 مليونا و481 ألفا و917 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء إيران.

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