رئيس الوزراء العراقي: لسنا بحاجة لقوات أجنبية على أرضنا

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن العراق ليس بحاجة إلى وجود قوات أجنبية على الأرض.



وقال الكاظمي في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) "إن العراق بحاجة إلى دعم دولي واستمرار طيران التحالف بتوجيه الضربات الجوية ضد أوكار عناصر داعش، وهناك حاجة للتنسيق

الأمني والطيران الجوي".وأضاف أن القوات الأمنية نفذت عملية في مناطق جبلية بمحافظة كركوك، شنت خلالها أكثر من 300 ضربة جوية، وقتل فيها عدد كبير من عناصر داعش".وعن العلاقة بين واشنطن وبغداد، أوضح الماظمي أنه يجب أن تتحول إلى مصلحة أمريكية عراقية في مجالات الاقتصاد والأمن والثقافة والصحة والمجالات الأخرى.وأشار إلى أن لجنة مكافحة الفساد تتعرض إلى اتهامات بالتجاوزات على المسؤولين المعتقلين بتهم الفساد، وهناك تشويه لسمعة تلك اللجنة، مبينا أن هناك أطرافا تحاول عرقلة مساعي الحكومة العراقية في محاربة الفساد والقضاء عليه.



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