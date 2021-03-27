العراق يسجل 5062 إصابة جديدة و20 حالة وفاة بفيروس كورونا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 5062 إصابة جديدة و20 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و4368 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 827 ألفا و157 حالة، والوفيات إلى 14 ألفا و177

حالة، فيما بلغت حالات التعافي 741 ألفا و115 حالة بنسبة شفاء بلغت 89.6%.أفادت إحصائيات امس الجمعة أن حصيلة جرعات اللقاحات ضد فيروس كورونا التي تم استخدامها حول العالم تجاوزت نصف المليار جرعة في 164 بلدا ومنطقة على الأقل، كما أشارت إلى قائمة الدول التي حققت تقدما كبيرا في حملات التلقيح وعلى رأسها إسرائيل والمملكة المتحدة والإمارات. من جهتها، حثت منظمة الصحة العالميةامس الجمعة الدول الغنية على التبرع "فورا" بـ10 ملايين جرعة لقاح للدول الفقيرة ضمن آلية كوفاكس التي تستفيد منها الدول ذات الدخل المنخفض بشكل خاص.



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