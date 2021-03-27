إصابات كورونا في كينيا تتخطى عتبة الـ 112 ألف حالة‎

ياسر رشاد - القاهرة - فيروس كورونا
أعلنت و
وقال أمين مجلس الوزراء الكيني مطاحي كاجوي - في تصريح صحفي اليوم السبت إن بلاده أجرت حتى الآن، ومنذ تفشي الجائحة في مارس 2020 مليونا و364 ألفا و699 اختبارا طبيا للكشف عن الجائحة.
وأضاف أن حالات الإصابة الجديدة تضمنت 792 كينيا و78 أجنبيا، فيما سجلت العاصمة "نيروبي" أكبر عدد من الإصابات الجديدة، بما قدر بنحو 431 حالة.
وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد وفيات كورونا في كينيا إلى 1908 حالات، فيما بلغ عدد المتعافين منه 88 ألفا و326 حالة.
وفي سياق متصل أفادت إحصائيات امس الجمعة أن حصيلة جرعات اللقاحات ضد فيروس كورونا التي تم استخدامها حول العالمتجاوزت نصف المليار جرعة في 164 بلدا ومنطقة على الأقل، كما أشارت إلى قائمة الدول التي حققت تقدما كبيرا في حملات التلقيح وعلى رأسها إسرائيل والمملكة المتحدة والإمارات. من جهتها، حثت منظمة الصحة العالميةامس الجمعة الدول الغنية على التبرع "فورا" بـ10 ملايين جرعة لقاح للدول الفقيرة ضمن آلية كوفاكس التي تستفيد منها الدول ذات الدخل المنخفض بشكل خاص.
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