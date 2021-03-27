إصابات كورونا في كينيا تتخطى عتبة الـ 112 ألف حالة‎

وفي سياق متصل أفادت إحصائيات امس الجمعة أن حصيلة جرعات اللقاحات ضد فيروس كورونا التي تم استخدامها حول العالم

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012