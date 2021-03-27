مصر: 321 سفينة تنتظر حالياً في مدخل قناة السويس

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اليوم السبت، عن أن 321 سفينة تنتظر حالياً في مدخل قناة السويس لحين تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة (إيفرجيفن)الجانحة.

وقال ربيع، في مؤتمر صحفي اليوم، إن قوافل السفن المنتظرة تتمركز في بحيرة التمساح والبحيرات المرة، مشيراً إلى أن عملية التكريك متواصلة في جوانب القناة لتعويم السفينة الجانحة.

وأضاف:«قمنا بتفريغ خزانات التوازن في السفينة من المياه للمساعدة في تعويمها»، لافتاً إلى توسيع عمليات الحفر لتعميق الأطراف بما يساعد على تعويم السفينة.

وأشار إلى أن الحادثة صعبة وكان كل ما يشغل الهيئة العمل على تعويم السفينة الجانحة، مؤكداً أنه لا توجد إصابات أو وفيات أو تلوث نتيجة الحادث.

وتعتبر سفينة الحاويات البنمية الجانحة أكبر سفن الحاويات في العالم ويبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 متراً، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن بحمولة حوالي 120 ألف حاوية.

وتسببت السفينة الجانحة في قناة السويس، في توقف حركة الملاحة في القناة منذ صباح الثلاثاء الماضي.