الصحة المصرية تكشف حصيلة ضحايا قطاري سوهاج

ابوظبي - سيف اليزيد - كشفت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد اليوم السبت عن أن العدد الإجمالي لضحايا ومصابي حادث قطاري سوهاج بصعيد مصر امس بلغ 22 قتيلا و185 مصابا.

وأشارت الوزيرة ، في مؤتمر صحفي للحكومة اليوم، إلى وجود 19 جثمانًا كاملة و ثلاثة أكياس أشلاء في ثلاثة مستشفيات، لافتة إلى أنه تم نقل 64 حالة وفاة وإصابة للمستشفيات بواسطة الأهالي، مشيرة إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 185 حالة.

ولفتت إلى خروج 90حالة إصابة ومتوقع خروج 30 اليوم، موضحة أن حالات الإصابة عبارة عن 116 إصابة كسور في العظام و49 جروح مختلفة و20 غيبوبة تامة.