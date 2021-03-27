إسرائيل تكشف عن المكونات الأربعة للتعامل مع إيران

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، قدرته على تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل، لافتاً إلى أنه “يتعامل مع طهران من خلال 4 مكونات”..

رئيس الشعبة الاستراتيجية والدائرة الثالثة بالجيش الإسرائيلي “طال كالمان” قال إن “عام 2020، عام جيد في مجال الحرب ضد إيران، ولا أريد أن أسميه عام تحول، ولكنه عام تغيير كبير”. مشيراً إلى أنه “بدأ باغتيال قاسم سليماني واستمر بسلسلة من الأمور، مما جعل التوازن إيجابيا، وإيجابيا للغاية”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي “بيني غانتس” أكد أن “إيران تتقدم بسرعة بتنفيذ برنامجها النووي”، واصفا إياها بأنها “مشكلة المنطقة والعالم كله وتشكل تهديدا ضد إسرائيل أيضا.

إلى جانب ذلك، كشف المسؤول العسكري الإسرائيلي أن “تل أبيب تتعامل مع إيران من خلال 4 مكونات، أولها النظام المتطرف، طالما أنه يسيطر على إيران فإن إسرائيل تواجه تحديا كبيرا جدا، أما المكون الثاني، هو البرنامج النووي، والثالث هو القدرات العسكرية الإيرانية الكبيرة، أما المكون الرابع، فهو سعي إيران للتموضع والنفوذ الإقليمي”.

كما لفت إلى أن “السلاح النووي بالنسبة لإيران وقبل كل شيء بوليصة تأمين لاستقرارها، لكن بالنسبة لإسرائيل، قضية وجودية، وكذلك فإن الشرق الأوسط سيدخل في سباق تسلح نووي، حيث قد تنضم دول أخرى إلى إيران وتسعى للحصول على قدرات نووية”، معتبرا أن “إسرائيل نجحت حتى الآن في منع إيران من امتلاك سلاح نووي”.

وشدد رئيس الشعبة الاستراتيجية والدائرة الثالثة بالجيش الإسرائيلي على أن “إسرائيل كانت تأمل بانهيار النظام الإيراني، تحت وقع العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب”.