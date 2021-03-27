الملك سلمان وولي عهده يعزيان السيسي في ضحايا قطاري سوهاج

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 27 - مارس - 2021 12:18 مساءً

أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن خالص تعازيهما للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ضحايا تصادم قطارين في محافظة سوهاج .

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة، لعبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إثر حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان: “علمنا بنبأ حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل”.

وقال الأمير محمد: “تلقيت نبأ حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب “.